Due ragazzi si perdono nei boschi: rintracciati dai Carabinieri dopo tre ore di ricerche

Due ragazzi maggiorenni, un italiano di Marciano della Chiana e un tedesco in vacanza in Toscana, sono usciti ieri pomeriggio, venerdì 8 marzo, con i loro cani per fare una gita attorno al lago di Calcione, al confine tra le province di Siena ed Arezzo, ma durante l'escursione si sono persi.Il loro intento ero quello di compiere il periplo del lago. A un certo punto però sono stati costretti dalla conformazione del terreno ad allontanarsi dalla riva e ad entrare nei boschi circostanti.Nel fare questo hanno perso l’orientamento e hanno preso a percorrere dei sentieri boschivi per oltre cinque chilometri. Quando hanno compreso di aver perso il riferimento del lago hanno provato a chiedere soccorso coi telefoni cellulari, che però riuscivano ad agganciare la linea solo di quando in quando.Dopo molti tentativi, l’italiano riusciva a mettersi in contatto con la madre e questa coi Carabinieri di Cortona che, comprendendo che i due potessero aver attraversato il confine tra le province, hanno chiesto la collaborazione dei colleghi di Siena.Tre pattuglie si sono recate nei dintorni e anche i Carabinieri Forestali hanno raggiunto l’area boschiva. I militari di Rapolano sono così riuscita ad avere conferma da alcuni appassionati di motocross che avevano notato i due ragazzi coi cani, che i due avevano preso un sentiero che si inoltrava sempre più nella provincia di Siena, direzione nord ovest.La madre del ragazzo italiano, su suggerimento della centrale operativa dell’Arma di Siena, è riuscita a spiegare al figlio che avrebbe dovuto chiamare il 112, numero che può essere agganciato anche dove normalmente le linee telefoniche sono interrotte, in zone d’ombra quasi integrali.I ponti telefonici dedicati hanno consentito il contatto e i due giovani hanno potuto descrivere all’operatore ciò che vedevano intorno. La descrizione di una villa è stata decisiva e il militare, che era stato di servizio a Rapolano, ha compreso che sarebbe dovuto trattarsi di villa Buoninsegna, orientando in tal senso le ricerche dei Carabinieri sul posto.Dopo quasi tre ore di ricerche e qualche spavento, ispirato dal timore che potesse sopraggiungere il buio e lo spauracchio dei lupi, i ragazzi sono stati rintracciati e ricondotti alla loro autovettura con un fuoristrada.