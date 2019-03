Piccoli Comuni, oltre 400mila per la viabilità nel senese. Scaramelli e Bezzini (Pd): ''Un aiuto concreto alle piccole realtà della Toscana''

Dalla Regione arrivano 430mila per la viabilità di 9 piccoli Comuni in provincia di Siena. La somma fa parte dei 2milioni di euro che La Regione Toscana mette a disposizione di 43 piccoli centri per effettuare interventi urgenti di manutenzione straordinarie sulle strade comunali.Soddisfatti i consiglieri del Pd in Regione Simone Bezzini e Stefano Scaramelli: “Si tratta di un aiuto concreto - spiegano - che dà sollievo economico soprattutto a quei piccoli Comuni troppo spesso in difficoltà nel sostenere le ingenti spese che comporta la manutenzione stradale. Soprattutto quando si tratta di interventi d’emergenza e straordinari”.La Regione co-finanzierà fino all’80 per cento opere da cantierare entro il 31 maggio di quest’anno. E nel dettaglio per quanto riguarda la provincia di Siena ci sono quasi 50mila euro per Radicofani, 50mila per Trequanda (manutenzione strade comunali nel capoluogo e a Petriolo), San Casciano dei Bagni (manutenzione straordinaria Fontanaccia, sistemazione scarpate e tombini), San Quirico d’Orcia (ripristino di strade) e Cetona (ripristino e manutenzione tratti di via san Francesco). Ci sono poi 40mila euro per Monticiano (manutenzione straordinaria di strade), 48mila 500euro per Pienza (ripristino viabilità largo Roma), 48mila 500euro per Gaiole in Chianti (manutenzione straordinaria strada n°19 di Cacchiano) 45mila euro per Castellina in Chianti (manutenzione viabilità strade comunali). Nella graduatoria per l'assegnazione delle risorse è stata data priorità al numero degli abitanti (minore il numero dei residenti, maggiore il punteggio assegnato).Bezzini e Scaramelli hanno poi ringraziato l’assessore Vincenzo Ceccarelli per il lavoro fatto “che va a dare - concludono - un po’ d’ossigeno per la cura del territorio per le piccole realtà della Toscana”.