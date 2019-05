Passa il Giro d’Italia in Valdelsa: le modifiche ai servizi bus di Tiemme

Il quadro delle modifiche ai servizi bus nell’area della Valdelsa interessata lunedì 13 maggio dal percorso della terza tappa del Giro

Modifiche ai servizi bus di Tiemme nel territorio della provincia di Siena per il passaggio della terza tappa del Giro d’Italia, prevista nella giornata di lunedì 13 maggio 2019.La viabilità sarà interrotta dalle ore 11.30 fino alle 14 circa sulla SS 429 (vecchio tracciato) proveniente da Certaldo, con transito della corsa ciclistica davanti al supermercato PAM, rotonda delle tre vie: via San Gimignano, via Santa Caterina, Ospedale di Campostaggia; per proseguire sulla SS 68 che collega Poggibonsi a Colle di Val d’Elsa (sarà chiusa anche l’uscita del raccordo autostradale di Colle Nord), quindi rotatoria di via Gramsci – via della Ruota, piazza Arnolfo, via Roma, via Diaz, viale dei Mille in direzione Gracciano.Le modifiche alle linee extraurbane saranno in vigore dalle 11.30 alle 14 di lunedì 13 maggio. Le linee 130 e 133 seguiranno percorsi alternativi sia in direzione San Gimignano che Poggibonsi. Variazioni anche la linea 131 Siena-Firenze ordinaria, sia in direzione Siena che Firenze. In particolare, le corse ordinarie delle 10.40 e delle 11.40 da Siena transiteranno da Poggibonsi Salceto senza andare a Colle Val d’Elsa.SI fa presente che le uscite degli studenti dal plesso scolastico di Poggibonsi (Roncalli), dai plessi scolastici di Colle in viale dei Mille e Porta Nuova (Scuola Arnolfo di Cambio) saranno unificate alle ore 11. Tutte le altre linee extraurbane in partenza dopo le ore 13.30 (linee per studenti), attenderanno la riapertura della viabilità prima di mettersi in marcia.Le variazioni sono previste dalle 11.30 alle 14 di lunedì 13 maggio, interessando le linee 301 (le corse all’interno della fascia oraria di chiusura saranno soppresse; la corsa in partenza alle 13.40 attenderà la riapertura della viabilità), linea 302 (durante la fascia oraria di chiusura della viabilità il capolinea di via Giotto sarà effettuato in via Pieraccini) e 305 (il percorso è regolare con esclusione del transito dall’ospedale di Campostaggia). Le linee 201 e 202 saranno soppresse nella fascia oraria di chiusura della viabilità.Le corse del servizio urbano di Certaldo, compresa la navetta sostitutiva per la funicolare, saranno soppresse durante la fascia oraria di chiusura della viabilità, ovvero dalle 11 alle 14 circa.Il dettaglio completo di tutte le variazioni è consultabile nell’area news/Siena del sito www.tiemmespa.it