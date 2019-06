La Valdichiana senese fa ''rete'' con le altre Unioni dei Comuni presenti in Italia

Enti riuniti nel progetto “Italiae” della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Una realtà portatrice di esperienze utili per numero di funzioni e servizi associati



In meno di venti anni le Unioni dei Comuni sono diventate un’importante realtà istituzionale ed amministrativa. Dal 2000, anno della norma che ne consentiva la creazione, ne sono state costituite ben 537; oggi le Unioni dei Comuni fanno “rete” nel progetto “Italiae”, promosso dal Dipartimento Affari regionali e autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e fortemente incentrato sul dialogo e il confronto con i territori.



Al recente meeting di “Italiae”, svoltosi nell’ambito del Forum PA 2019, a Roma, ha partecipato – insieme ad altre nove realtà simili – anche l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese.



“Per il nostro grado di sviluppo, il livello di aggregazione territoriale, il numero di funzioni e servizi gestiti in forma associata, siamo stati ritenuti utili per portare un’esperienza significativa all’interno del gruppo di lavoro” spiega con soddisfazione Roberto Machetti, presidente dell’Unione Valdichiana Senese e sindaco di Trequanda.



L’incontro, a cui, per la Valdichiana senese, hanno presenziato il sindaco di Sarteano Francesco Landi e Giuseppe Stasi, dirigente Area amministrativa dell’Unione, ha sancito proprio la nascita di una community delle Unioni; si tratta di uno spazio di condivisione di soluzioni organizzative, diffusione di buone pratiche e trasferimento di competenze. L'obiettivo è produrre e diffondere conoscenza organizzata e di qualità sul tema della governance e dello sviluppo locale.



“Nei prossimi mesi – preannuncia Landi – oltre a proseguire il percorso all’interno delle iniziative del laboratorio di “Italiae”, saremo protagonisti, insieme alle altre Unioni presenti all’incontro di Roma, di un nuovo momento di confronto in cui continuerà lo scambio di esperienze sulle più rilevanti sfide dei percorsi associativi”.