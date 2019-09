Ditta di impianti idraulici nasconde 170mila euro al Fisco

La Guardia di Finanza di Siena continua a scovare evasori totali. Non ha sosta, infatti, l’azione di contrasto all’economia sommersa messa in atto nel territorio senese dalle Fiamme Gialle.L’ultimo soggetto scoperto, tra quelli che hanno cercato, con escamotage vari, di nascondersi al fisco, è una ditta individuale della Valdelsa, operante nel settore dell’installazione di impianti idraulici e di condizionamento che – seppur regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di Siena, pur avendo conservato il fatturato attivo e passivo ed istituito le scritture contabili obbligatorie – negli anni 2015 e 2016 non ha adempiuto agli obblighi di dichiarazione per tutti i settori d’imposta.L’azione ispettiva, volta alla ricostruzione del volume d’affari dell’attività ispezionata, è stata effettuata attraverso il controllo del fatturato con opportuni riscontri incrociati e l’ausilio delle banche dati in uso al Corpo. Grazie alla minuziosa attività svolta dai finanzieri è stato possibile ricostruire anche ulteriori redditi percepiti e nascosti dal soggetto nell’anno 2017.Sono stati così recuperati complessivamente a tassazione circa 170.000 euro di redditi occultati dal contribuente infedele, oltre a 5.000 euro di IVA e 3.000 euro di IRAP evase. Al fine di garantire l’effettivo ristoro dell’Erario, è stata prontamente richiesta all’Ufficio finanziario competente l’adozione delle misure cautelari in ambito amministrativo."L’economia sommersa, l’evasione e le frodi fiscali alterano le regole del mercato e danneggiano i cittadini e gli imprenditori onesti - spiegano i finanzieri senesi -. La Guardia di Finanza opera ogni giorno per garantire un fisco più equo e proporzionale all’effettiva capacità di ognuno e ripristinare le necessarie condizioni di giustizia e solidarietà tra Stato e cittadini."