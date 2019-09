Valdelsa, Lega: ''Perdite di acqua: chiediamo di reinvestire gli utili nell'ammodernamento della rete''

"Le continue perdite alle reti idriche dei nostri Comuni evidenziano come sia necessario intervenire quanto prima a livello di ambito e di soggetto gestore per progettare un complesso piano di interventi per ammodernare completamente le reti di distribuzione". Così un intervento della Lega."Nei mesi scorsi abbiamo appreso che Acquedotto del Fiora Spa è una società in salute che annualmente genera milioni di utili che poi vengono redistribuiti sia ai soci privati che a quelli pubblici. Stesso discorso vale per Acque Spa, che serve i comuni di Poggibonsi e San Gimignano e che negli ultimi anni ha visto un sensibile aumento degli utili societari. Visti i grossi problemi ed i disagi con i quali cittadini e imprese sono costretti a convivere ogni giorno, chiederemo a tutti i Comuni dell'ambito di rinunciare alla redistribuzione degli utili al fine di reinvestire tali risorse in piani pluriennali di ammodernamento della rete idrica sulla base delle priorità e della vetustà delle reti."