Rigenerazione urbana, 300mila euro per il senese, Bezzini e Scaramelli (Pd) ''Premiata la progettualità sostenibile dei Comuni di Trequanda e Cetona''

Ci sono anche i Comuni del senese ad aggiudicarsi le risorse assegnate dal bando per gli interventi di rigenerazione urbana nelle aree interne della Toscana. E fra le 58 richieste giunte dai 49 Comuni della Regione, Cetona, Trequanda con Castelmuzio e Petroio ce l’hanno fatta.



“Si tratta di progetti che mettono al centro la progettualità sostenibile e i Comuni del nostro territorio hanno dimostrato di saperci fare presentando progetti all’altezza dei requisiti di sostenibilità e innovazione”. Così i consiglieri del Pd in Regione Simone Bezzini e Stefano Scaramelli commentano positivamente le risorse assegnate col bando.



“Si tratta di progetti che vanno nella direzione del recupero del territorio - proseguono Bezzini e Scaramelli - nell’ottica del consumo zero che si basa appunto sulla riqualificazione e la salvaguardia”.



Ma vediamo nel dettaglio i progetti : per il Comune di Cetona il finanziamento è di 104mila 204euro e riguarda la riqualificazione dell’edificio ex Macelli di Piazze, mentre per Trequanda (172mila 220euro) la proposta mira, con un intervento unitario, alla riqualificazione delle aree di accesso e dei margini urbani dei centri abitati di Trequanda, Petroio e Castelmuzio, valorizzando al contempo la produzione artigianale e l'economia locale relativa alla produzione di terracotta. A tal fine è previsto l'utilizzo di componenti e arredi urbani in terracotta (realizzazione Muro della Comunicazione o muro parlante), la creazione di laboratori progettuali e di produzione per designers e artisti, coinvolgendo nel progetto le aziende del territorio, quali sponsor e beneficiari al tempo stesso dell'attività.