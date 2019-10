''Per l'amore dell'Italia'', le iniziative del Partito Democratico in provincia di Siena

"A Siena e in provincia il Partito Democratico risponde all’ appello del segretario Zingaretti e aderisce alle giornate di mobilitazione “Per amore dell'Italia”. Così una nota del Pd provinciale di Siena."Nel fine settimana si svolgeranno due Feste de l’Unità (a Castelnuovo Berardenga e a Chianciano Terme, dove sarà presente la segretaria regionale ed eurodeputata Simona Bonafè). Numerosi anche gli appuntamenti nel capoluogo, dove tutti i circoli saranno aperti con orari diversi nei giorni dal 3 al 6 ottobre (ogni informazione nella pagina facebook del PD Siena Unione Comunale).Ma in tutta la provincia, in ogni comune i volontari del Partito Democratico terranno aperti i circoli, monteranno gazebo, faranno volantinaggio, organizzeranno incontri. Per quattro giorni saremo nelle piazze e nei circoli, per raccogliere opinioni e confrontarci, incontrare i cittadini, presentare le proposte del PD per un'Italia più verde, giusta e competitiva. Chi vorrà potrà rinnovare o sottoscrivere l’iscrizione al Partito.Perche riteniamo Indispensabile un Partito Democratico unito, aperto, plurale e veramente rinnovato, che voglia riconnettersi con le persone a partire dai loro problemi, bisogni e aspettative. E’ il momento di aprire un processo nuovo e di promuovere una radicale riforma del Partito, attraverso tanti momenti di confronto e di coinvolgimento del popolo di centrosinistra.Tutte le iniziative della provincia sono nella pagina facebook del PD provincia di Siena."