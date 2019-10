Controlli antidroga nei pressi di locali notturni e discoteche da parte della Guardia di Finanza di Siena

Con l’inizio della stagione autunnale, e la conseguente riapertura dei locali notturni, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena hanno rafforzato il dispositivo di vigilanza nell’ambito del contrasto ai traffici illeciti e dello spaccio di sostanze stupefacenti, stavolta nei pressi di locali da ballo, discoteche ed altri punti di ritrovo od aggregazione giovanile.



In questo caso i controlli delle Fiamme Gialle senesi si sono concentrati nei pressi di un noto locale notturno della Val d’Arbia, alla prima serata stagionale dopo la chiusura estiva. L’attenzione dei militari si è focalizzata su un gruppo di giovani fermi ad un angolo del parcheggio dell’esercizio commerciale. Il conseguente controllo ha confermato il sospetto: 5 giovani, infatti, tutti italiani di cui uno minorenne, sono stati sorpresi a fare uso di sostanze stupefacenti di tipo hashish e, pertanto, segnalati alla locale Prefettura.



L’attività ispettiva svolta all’esterno del locale si è protratta all’interno della struttura dove i finanzieri hanno proceduto a riscontrare la presenza dei registri previsti dalla normativa tributaria vigente oltreché appurare che il consumo di sostanze stupefacenti non avvenisse anche all’interno dei locali stessi.



Le attività a presidio del territorio seguiteranno, interessando tutta la provincia senese, in maniera costante anche nei giorni a venire.



"Il dispositivo messo in atto - spiegano le Fiamme Gialle di Siena -, coerentemente alle linee di indirizzo impartite dall’autorità di vertice del Corpo, testimonia ancora una volta il costante presidio attuato dalle fiamme gialle senesi su tutto il territorio di competenza, a tutela in particolare dei più giovani, della salute ed incolumità pubblica."