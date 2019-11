Il cartellone della Valdichiana Senese contro la violenza sulle donne

Per la giornata mondiale del 25 Novembre, una fitta serie di iniziative

Sindaci in prima linea per combattere il grave fenomeno

E’ un vero e proprio cartellone, ricco di eventi ma anche di spunti e motivi di riflessione, quello proposto dal Servizio Associato Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese in occasione del 25 Novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.“La violenza di genere è, purtroppo, un argomento d’attualità anche nella Valdichiana Senese, nonostante l’elevata qualità della vita e la maturità sociale delle nostre comunità” sottolinea Roberto Machetti, presidente dell’Unione dei Comuni (e sindaco di Trequanda). “Nessuno può più considerarsi un’isola felice, la cronaca è purtroppo caratterizzata anche nella nostra area da fatti tragici o che solo per un caso non hanno avuto conseguenze fatali. Ed il ricorso da parte delle donne degli sportelli di ascolto (circa un centinaio all’anno, n.d.r.) ci dice che la violenza, anche tra le mura domestiche, non accenna a diminuire, anzi. E’ un’emergenza reale di fronte alla quale i Sindaci dell’Unione si sono posti anzitutto come priorità politica ogni azione che possa contrastare il fenomeno. Ne consegue il forte sostegno ad attività come quelle programmate per il 25 novembre: il cartellone toccherà praticamente tutto il territorio, è un segnale della compattezza con cui l’intera Valdichiana Senese si schiera contro la violenza sulle donne”.Dopo il prologo del 16 novembre a Monticchiello, in ricordo di Sandra Rosini, il programma si apre venerdì 22 e sabato 23 con lo spettacolo “NoNormal” rappresentato al “Concordi” di Acquaviva e gli “Oscuri” di Torrita di Siena. Il clou tra sabato 24 e domenica 25 con appuntamenti a Cetona, Le Piazze, San Casciano dei Bagni, Pienza, Chiusi Scalo e ancora al “Concordi” Nel fine settimana successivo il cartellone proporrà altri eventi a Sarteano, Cetona e Sinalunga.“Il sostegno delle istituzioni è fondamentale per poter allestire un programma di iniziative come quello che proponiamo -afferma Orietta Parretti, presidente del Servizio pari Opportunità dell’Unione -. Insieme alle componenti dell’Assemblea delle Elette e della Conferenza degli Enti (formata dalle delegate dei dieci Comuni dell’area) siamo orgogliose di questo cartellone in cui figurano spettacoli, dibattiti ed altre occasioni di incontro e di confronto. Per questo siamo riconoscenti alle associazioni del territorio, che hanno formulato proposte di qualità e risposto con grande impegno ai nostri appelli. Evidentemente – fa notare la presidente – l’opera di sensibilizzazione svolta dalle Istituzioni ha dato i suoi frutti: nel programma che proponiamo per il 25 novembre 2019 si concretizza la volontà di un intero territorio mettendo insieme le sensibilità delle singole associazioni”.A caratterizzare questo inedito cartellone saranno anche altre iniziative, assunte dai singoli Comuni. Saranno infatti illuminati di rosso palazzi, monumenti e fontane. Saranno inaugurate in luoghi pubblici nuove panchine dipinte di rosso, recanti il numero nazionale antiviolenza 1522, al pari dei cosiddetti “posto occupato”, simbolo del posto riservato alle donne vittime di violenza e discriminazioni affinché la quotidianità non lo sommerga.Il programma completo sarà disponibile sul sito dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese.