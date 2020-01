Telefonia mobile, Bezzini (Pd): ''Passo avanti importante per le frazioni del senese ancora troppo isolate''

Il consigliere regionale soddisfatto del tavolo che si è svolto in Regione fra l’assessore Bugli, l’Anci Toscana, i gestori e i piccoli Comuni



“Un primo passo avanti , atteso dalla provincia di Siena dove ci sono ancora molte frazioni in cui la connessione internet, così come la telefonia mobile non prendono”. Lo afferma il consigliere del Pd in Regione Simone Bezzini soddisfatto dell’esito del primo tavolo che si è tenuto ieri in Regione, promosso dall’assessore Bugli con Anci Toscana, i piccoli Comuni e gli operatori.



“Nonostante la Regione non sia competente su questo tema - prosegue Bezzini - ha posto comunque attenzione ai bisogni del territorio, organizzando questo percorso finalizzato proprio a trovare una soluzione per tutte quelle realtà che sono ancora senza copertura”.



Bezzini sottolinea anche come la Toscana sia la prima Regione in Italia che ha deciso di aprire un tavolo con tutti i gestori per capire e progettare insieme un piano di interventi che ‘connetta’ tutte quelle frazioni ancora troppo isolate, che hanno impianti rarefatti e dove ancora investire in questo senso non costituisce una priorità. “Dall’incontro di ieri - conclude Bezzini - escono i primi impegni. Già dai prossimi giorni gli operatori invieranno alla Regione il quadro delle azioni previste “