Valdorcia, commerciante all'ingrosso di olio alimentare evade l'IVA: scoperto dalla Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Siena continua con la propria azione di contrasto all’evasione ed elusione fiscale sull’intera provincia di competenza.Questa volta le Fiamme Gialle, grazie all’efficace dispositivo di controllo economico del territorio ed all’attenta analisi delle risultanze estrapolate dalle banche dati in uso, hanno individuato e sottoposto ad attività ispettiva un soggetto in attività nella Valdorcia nel settore della commercializzazione all’ingrosso di oli e grassi alimentari. Grazie alla puntuale ricostruzione dei rapporti economici e finanziari i militari hanno potuto constatare, tra l’altro, come la società avesse eluso la normativa in materia di IVA procurandosi in tal modo un indebito vantaggio.Proprio la preventiva attività di mappatura dei fenomeni evasivi - spiegano i finanzieri -, costantemente operata dal Corpo, consente di orientare gli interventi verso obiettivi selezionati e a rischio evasivo, così da tutelare anche le attività caratterizzanti l’economia del territorio, soprattutto in un periodo dell’anno che vede la commercializzazione dell’olio extravergine d’oliva recentemente prodotto. Nel caso specifico l’attività esperita ha permesso di dimostrare come la società avesse dichiarato all’erario un credito IVA superiore a quello spettante tale da consentirle di non versare nelle casse dello Stato neppure un euro dell’imposta qualora fosse stato utilizzato. L’indebito risparmio d’imposta, prontamente disconosciuto dalle Fiamme Gialle è stato segnalato all’Agenzia delle Entrate."L’azione dei finanzieri - spiegano le Fiamme Gialle senesi - rientra in un più ampio piano volto al contrasto delle frodi IVA e della concorrenza sleale nei confronti delle imprese che operano onestamente e nel rispetto delle regole. La qualità dei controlli e l’accurata selezione a monte sono gli strumenti della Guardia di Finanza per limitare l’impatto ispettivo sulle attività economiche e migliorarne, al contempo, l’efficacia aumentando il recupero d’imposte evase."