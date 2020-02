Due imprenditori della Valdichiana denunciati per bancarotta e impiego di denaro e beni di provenienza illecita

Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle senesi hanno eseguito un sequestro di macchinari, piani cottura ed elettrodomestici, fraudolentemente sottratti all’attivo fallimentare da parte dei soggetti insolventi, tutti riconducibili alla stessa famiglia.I beni erano stati illecitamente “distratti” da una società della Valdichiana operante nel settore dell’“installazione di impianti idraulici e di condizionamento”, dichiarata fallita nel 2018. L’amministratore ed il socio unico infatti, in concorso tra loro, nei mesi immediatamente antecedenti al fallimento, dopo aver fittiziamente trasferito la sede della società in provincia di Palermo, avevano costituito una new company operante nello stesso settore e presso la medesima sede operativa dell’impresa fallita, con l’intento di sostituirla senza soluzione di continuità nell’attività e beneficiando così del suo avviamento, condotta perpetrata in pregiudizio degli interessi dei creditori insinuatisi nel fallimento.Nello specifico, le meticolose indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Siena – sotto l’egida della locale Procura della Repubblica e del sostituto Siro De Flammineis – rese ancor più difficoltose per l’occultamento di gran parte dell’impianto contabile, avevano evidenziato l’esistenza di numerosi beni mobili quali macchinari, piani cottura, elettrodomestici che, pur risultanti in carico alla società fallita, in sede di inventario della curatela non erano stati rinvenuti. Dai preliminari accertamenti esperiti era emersa la concreta probabilità che i beni fossero stati destinati alla nuova società, costituita ad hoc in concomitanza al fallimento.Il sospetto è poi risultato fondato: le perquisizioni eseguite presso la sede del nuovo soggetto economico hanno consentito di individuare tutti i beni sottratti, per un valore di circa 60mila euro, prontamente sottoposti a sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria per poter successivamente essere inseriti nell’attivo fallimentare, così da poter garantire il soddisfacimento dei creditori danneggiati dal comportamento fraudolento degli indagati. A carico delle persone cui è addebitata la bancarotta per distrazione è stato altresì ipotizzato il reato di “impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”."Sono numerose le indagini in corso da parte della Guardia di Finanza di Siena nel settore dei reati fallimentari, contesto illecito che presenta elementi di complessità dovuti alla trasversalità delle normative violate e delle condotte poste in essere - spiegano le Fiamme Gialle senesi -. La Guardia di Finanza, grazie alle esclusive competenze in materia di violazioni economico-finanziarie, è la sola Forza di Polizia in grado di colpire, nella globalità, tutti quei fenomeni che costituiscono ostacolo alla crescita ed alla realizzazione di un mercato libero, equo e concorrenziale, a tutela delle imprese e dei cittadini onesti."