Aggredisce la postina: denunciato per violenza, minaccia a pubblico ufficiale e lesioni aggravate

In un centro della provincia di Siena, un uomo è stato denunciato per violenza e minaccia a un pubblico ufficiale, nonché per lesioni aggravate.



Il fatto ha avuto origine quanto, la postina del luogo, dovendo consegnare una raccomandata, e non avendo trovato sul citofono del numero civico indicato nella corrispondenza il nome del destinatario, si era lamentata con l'uomo che si era presentato sostenendo di essere il marito della destinataria. Dal momento che non lo conosceva, la donna gli aveva anche chiesto un documento di riconoscimento.



Da qui è montata una polemica, fino a quando l’uomo non ha strattonato la donna portandole via la raccomandata. La postina è poi riuscita a farsi restituire la missiva e il palmare per la firma digitale ed è andata via.



La donna, che nella circostanza era ovviamente persona incaricata di un pubblico servizio, ha presentato successivamente denuncia querela presso i Carabinieri che, sentiti dei testimoni per comprendere come la diatriba si fosse sviluppata, hanno infine denunciato l’uomo per violenza e minaccia a un pubblico ufficiale, nonché per lesioni aggravate.