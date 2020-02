18enne ai domiciliari per reati in materia di stupefacenti

Un 18enne albanese residente nel Chianti senese, è stato posto agli arresti domiciliari dopo essere stato in collocamento coattivo presso una comunità di recupero in provincia di Brindisi.L'ordinanza è stata eseguita nella giornata di ieri, mercoledì 26 febbraio, dai Carabinieri della Stazione di Mesagne (BR). Il 18enne, su provvedimento emesso dal Tribunale dei Minori di Perugia, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari e vi dovrà permanere con verifiche periodiche affidate ai Carabinieri del luogo.Il giovane era stato condannato per reati inerenti agli stupefacenti e, raggiunta la maggiore età, ha di fatto esaurito il proprio percorso di recupero socio culturale.