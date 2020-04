Vende la merce on-line con ritiro in azienda: imprenditore sanzionato e chiusa l'attivitÃ 

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio posta in essere dalle Fiamme Gialle senesi che hanno intensificato i controlli in tutta la provincia finalizzati a prevenire qualsiasi comportamento che possa rivelarsi non conforme alle misure di contenimento del contagio da Coronavirus.In tale contesto una pattuglia in servizio nella Valdelsa senese ha proceduto al controllo di una azienda operante nel settore del commercio al dettaglio per prodotti da giardino.I militari operanti hanno riscontrato l’apertura dell’azienda che, dalla tipologia di attività esercitata, destava dubbi circa la legittimazione a rimanere aperta. I successivi riscontri effettuati, con l’ausilio delle varie banche dati in uso al Corpo, hanno permesso di appurare che l’azienda non è risultata avere un codice attività inserito tra le tipologie lavorative consentite e che la stessa non aveva presentato alcuna istanza al Prefetto per l’eventuale prosecuzione del lavoro.L’imprenditore, interpellato dai Finanzieri sull’apertura della sua attività, ha asserito che stava predisponendo i prodotti degli ordini ricevuti on-line, modalità di cessione consentita per tutte le tipologie di commercio.A fronte di questa affermazione le Fiamme Gialle hanno visionato il sito internet dell’azienda riscontrando che l’affermazione del titolare non corrispondeva a verità: infatti le vendite venivano effettuate on-line, di contro la consegna della merce avveniva presso la sede dell’azienda, in aperta violazione dei dettami disposti dai vari DPCM.Al titolare dell’azienda è stata comminata la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro e l’immediata chiusura dell’attività, per 5 giorni, disposta direttamente dai militari intervenuti."L’attività, che proseguirà incessantemente su tutto il territorio della provincia - spiegano i militari della Guardia di Finanza -, conferma ancora una volta il costante presidio attuato dal Corpo sul territorio senese a tutela della salute pubblica, coerentemente alle linee di indirizzo impartite dall’autorità di vertice del Corpo e al ruolo della Guardia di Finanza, sempre più polizia sociale, completamente protesa verso il cittadino onesto e l’impresa regolare che protegge, tutela e rassicura."