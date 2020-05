Chiusura ponte sul Formone, la Lega Amiata senese e Valdolcia denunciano ritardi e mancanze

Con un comunicato congiunto la Lega Amiata senese e la Lega Valdorcia, guidate rispettivamente da Andrea Pinzuti e Hubert Ciacci, denunciano l’enorme difficoltà di spostamento che gli abitanti di queste zone sono costretti a subire a causa della recente chiusura del ponte sul torrente Formone, al bivio tra la s.s. Cassia e la traversa Amiata che conduce a Chianciano Terme.“Da anni il territorio subisce enormi disservizi. La frana sulla Cassia avvenuta nel dicembre 2019 nei pressi degli stabilimenti Stosa, il crollo del vecchio ponte sulla Cassia avvenuto a marzo di questo anno, il crollo del ponte “Nove Luci” nella frazione di Gallina, peraltro mai ricostruito, nonché le pessime condizioni del ponte di Bagno Vignoni, sono solo alcuni esempi che ci fanno capire come la mancanza di manutenzione delle infrastrutture viarie abbia portato ad una situazione di perenne emergenza.Francamente non riusciamo a comprendere il motivo per cui non si faccia una programmazione chiara e precisa sulla manutenzione di questi importanti assi viari che collegano la Toscana al Lazio e che sono strategici sia per il trasporto merci a servizio delle imprese del territorio, sia alla viabilità turistica.È difficile comprendere il fatto di non aver approfittato del periodo di lockdown per effettuare gli opportuni monitoraggi e si sia invece preferito attendere la riapertura delle attività con conseguente allungamento dei disagi per i cittadini, dal momento che si prospetta una chiusura del tratto di alcune settimane.”