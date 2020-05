Servizi extraurbani sul territorio: nuovi collegamenti attivi da lunedÃ¬ 25 maggio

Da lunedì 25 maggio nel territorio della provincia di Siena saranno reintrodotte le corse feriali (non scolastiche) delle linee extraurbane: 102 – 110 – 111 – 122 – 127 – 134.Inoltre saranno reintrodotte le corse feriali (non scolastiche) dei servizi suburbani s30 - s31 - s32 - s33 - s34 - s35 - s36 - s37 - s38.Si precisa che rimangono soppresse la corsa delle 8.15 da Castello (linea s30) e le corse delle 7.20 da Siena per Rosia e delle 8.05 da Rosia per Siena (linea s33).I servizi urbani di Siena e degli altri comuni della provincia restano invariati.Per quanto riguarda la linea 131 Siena-Firenze, sempre da lunedì 25 maggio, per soddisfare la domanda di servizi da parte dell’utenza pendolare, saranno riattivate ulteriori corse con validità feriale, escluso il sabato. Si tratta, in particolare, delle corse da Siena delle 6.15 (corsa rapida) e delle 18.40 (corsa ordinaria) e da Firenze delle 8.40 (corsa ordinaria) e delle 17.00 (corsa rapida).Il quadro completo delle corse già precedentemente riattivate della linea 131 Siena-Firenze nonché di tutti gli altri servizi può essere consultato sul sito www.tiemmespa.it o tramite la App gratuita Tiemme Mobile 2.0, scaricabile sia da Apple Store che Google Play.