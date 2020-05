I vigili del fuoco del Comando di Siena sono intervenuti questa mattina, domenica 25 maggio, per un incidente stradale sulla S.R. 222 Chiantigiana.Nell'incidente sono rimaste coinvolte due autovetture ed una moto. Una persona è stata presa in carico dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto. Sul luogo dell'incidente anche i Carabinieri per i rilievi del caso.