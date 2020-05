Viaggia con la patente scaduta da 4 anni: ritirata dalla Guardia di Finanza

Nell’ambito delle ordinarie attività di controllo economico del territorio, che contempla anche accertamenti finalizzati a riscontrare il rispetto delle norme previste dal Codice della Strada, una pattuglia delle Fiamme Gialle senesi ha fermato un’autovettura condotta da una cittadina residente nella Valdelsa senese.Dall’esame dei documenti esibiti i militari hanno appurato che la donna, pur avendo titolo per circolare relativamente alle norme anti contagio, non aveva rinnovato la patente di guida, ormai scaduta da 4 anni.I finanzieri, dopo aver effettuato i dovuti riscontri tramite l’interessamento della Sala Operativa del Corpo, hanno provveduto, come previsto dall’art. 126 del Codice della Strada, a comminarle una pesante sanzione amministrativa pecuniaria cui è seguita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento di guida.Infatti, chi circola con la patente non in regola commette una mancanza che può colpire anche gli altri, ledendo le eventuali vittime che al danno di subire un incidente aggiungono spesso la beffa di trovare difficoltà nell’essere risarcite dalle compagnie di assicurazione."Tali tipologie di controlli - spiegano i finanzieri senesi -, coerentemente alle linee di indirizzo impartite dall’Autorità di Vertice del Corpo, testimoniano ancora una volta il costante e continuo presidio attuato dalle Fiamme Gialle senesi su tutto il territorio di competenza a tutela della sicurezza di tutti i cittadini.