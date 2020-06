I Carabinieri ritrovano due persone che si erano allontanate da casa

Oltre al caso dell'89enne di Castelnuovo Berardenga che, scomparso lunedì scorso è stato ritrovato in buona saluto a Follonica ( vai all'articolo ), nella giornata di oggi ci sono stati altri due casi di allontanamenti dall'abitazione che hanno fatto preoccupare familiari e forze dell'ordine.Il primo caso è avvenuto a Piancastagnaio, quando una donna abitante a Buonconvento, non riuscendo a rintracciare il proprio genitore di 80 anni residente nel paese amiatino, ha chiamato i Carabinieri. Accertato che l'uomo non rispondesse al telefono, una pattuglia dei militari dellì'Arma si è recata sul posto, non ricevendo risposta nemmeno al citofono.I carabinieri hanno così cominciato a cercare l'uomo nei pressi dell'abitazione con l'aiuto del figlio, trovandolo infine dietro ad un muretto dal quale era caduto non riuscendo più a rialzarsi. L'80enne è in buone condizioni: fortunatamente l'allarme della figlia ha evitato che potesse trascorrere una notte all'addiaccio con possibili gravi rischi per la salute.L'altra vicenda sempre sull'Amiata, questa volta ad Abbadia, dove un 46enne si è allontanato da casa dopo un litigio con la moglie. Non rispondendo più al telefono e non avendo lasciato tracce di sè, la moglie, preoccupata, ha chiamato i Carabinieri. L'uomo è stato trovato da una pattuglia di Abbadia mentre camminava in una via periferica.