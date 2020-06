Sequestro mascherine non certificate, Forza Italia Siena: ''Un altro tassello allo scandalo delle mascherine''

"Apprendiamo dagli organi di stampa che in Val di Chiana è stata sequestrata una partita di mascherine, importate dalla Cina e distribuite sul territorio nazionale da un’azienda toscana, perché sprovviste di marcio CE e non corredate di certificazione valida ( vai all'articolo )". Così l'inizio delle dichiarazioni del coordinatore provinciale di Forza Italia, Lorenzo Loré, della responsabile provinciale comunicazione, Maria Concetta Raponi, e del responsabile provinciale dipartimento sanità, Piero Ciofi."E’ un altro tassello che si aggiunge allo scandalo delle mascherine in Toscana, al quale ormai da settimane stiamo assistendo.Ancora dobbiamo capire se questo ennesimo sequestro sia collegabile alle commesse gestite dalla Regione Toscana, ma ormai l’affaire mascherine ha dell’incredibile: mascherine di tessuto-non tessuto “inventate” da Rossi, certificazione dell’Università che niente ha a che vedere con gli esami necessari per validare gli innovativi dispositivi di protezione individuale, denunce incrociate, richieste di accesso agli atti non ancora evase, gare d’appalto bypassate tramite scelta a chiamata diretta di aziende per la produzione di mascherine, che, a loro volta, incapaci di portare a termine la consegna del materiale, affidano il compito a ditte cinesi.La Regione, ancora una volta, opera sulla testa e ai danni dei cittadini che sono i fruitori finali delle mascherine, ma anche le vittime di questo modo poco trasparente di amministrare. E’ ora di chiarire questa ennesima brutta pagina di una Giunta che, ormai in scadenza, non perde occasione di rivelarsi per quella che è agli occhi dei Toscani, i quali - ne siamo sicuri - alle elezioni di settembre sapranno scegliere il centro destra quale alternativa ad un ennesimo governo di sinistra”.