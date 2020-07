I Carabinieri del NIL scoprono due dipendenti in nero in pub ristorante della Valdichiana

Continua in provincia l’opera di contrasto al lavoro nero da parte dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siena che, nella serata di ieri, martedì 28 luglio, hanno sanzionato i titolari di un pub ristorante della Valdichiana per avere impiegato due lavoratori in nero.Dopo aver ricevuto una segnalazione dai militari di una Stazione della Valdichiana, nella serata di ieri è stato organizzato un accesso ispettivo. Con la collaborazione e il supporto di tre militari del posto, i carabinieri del NIL senese sono entrati nel locale in borghese e dopo aver osservato chi stesse in quel momento operando all’interno del locale, hanno chiamato i due 35enni titolari della ditta, coi quali hanno verificato se i loro dipendenti in quel momento operanti, cuochi, baristi e camerieri, fossero stati regolarmente assunti.È emerso che su otto lavoratori, due lavoravano in nero, dunque il 25% della forza lavoro complessiva. In ragione di questa circostanza materialmente accertata, sono state comminate sanzioni amministrative per 5mila euro ai datori di lavoro e, qualora questi non dovessero provvedere a regolarizzare la posizione lavorativa di queste due persone nel termine delle 24 ore successive, diverrà esecutivo l'ulteriore provvedimento della sospensione dell’attività imprenditoriale, già disposta dallo stesso Nucleo Ispettorato del Lavoro.