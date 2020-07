Assestamento del bilancio regionale, anche 4 interventi per il senese: sooddisfatto Bezzini (Pd): ''Accolte mie sollecitazioni per sostenere progettualità del territorio''

Risorse per Buonconvento, Amiata, Poggibonsi e cooperative di comunità



Un impegno preciso per la provincia di Siena nella manovra di bilancio varata oggi dal Consiglio regionale. “Dagli emendamenti di oggi al bilancio di assestamento – spiega il consigliere del Pd in Regione Simone Bezzini- le notizie per la nostra provincia sono buone e constato con soddisfazione come la Giunta abbia accolto diverse mie sollecitazioni per sostenere la progettualità espresse dal territorio senese. In particolare sono quattro gli interventi puntuali per il territorio . Tra i contributi straordinari per l'impiantistica sportiva, la Regione ha concesso 340 mila euro al Comune di Buonconvento per il recupero funzionale, adeguamento normativo e manutenzione straordinaria dell'impianto natatorio denominato "Piscina d'area". (piscina comunale)



Per quanto riguarda il sostegno alle imprese del "sistema neve" in Toscana, la Giunta regionale ha autorizzato a concedere contributi per 1,2 milioni di euro per l'anno 2020 quale sostegno finanziario a favore del sistema neve mirato sia a sostenere le spese in conto esercizio relative al funzionamento delle aree vocate agli sport invernali d'interesse locale.



“Sono risorse – spiega Bezzini- che interesseranno anche l'Amiata e i suoi operatori. La Giunta individuerà, con propria deliberazione le tipologie di interventi ammissibili, definendo le modalità di attribuzione alle imprese esercenti di impianti di risalita o gli impianti e le attrezzature di servizio ad essi. Per il Comune di Poggibonsi c’è un contributo straordinario di 330 mila per la realizzazione dei lavori sull'edificio della scuola secondaria di I grado L.Da Vinci, per pagamento delle spese relative alla variante resasi necessaria per i lavori di adeguamento all'edificio. Scorre anche la graduatoria delle cooperative di comunità (costituite o da costituire) approvato a giugno. Viene da subito finanziata la cooperativa di comunità di Murlo. Ci auguriamo – conclude Bezzini - che nelle prossime settimane possa scorrere ulteriormente la graduatoria andando a finanziare anche gli altri due progetti in provincia di Siena ammessi, ma non ancora finanziati, come quelli di Rapolano Terme e Cetona”