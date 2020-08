Val d'Orcia, Guardia di Finanza e Polizia collaborano per la tutela della salute nei luoghi di aggregazione giovanile

Le Fiamme Gialle senesi, unitamente agli uomini del Commissariato di PS Chiusi-Chianciano Terme, hanno recentemente collaborato nella Val d’Orcia, apprezzata meta turistica, realizzando una serie di controlli finalizzati al rispetto delle diposizioni a tutela della salute pubblica e, nel caso di specie, anche quelle di natura economico-finanziaria."Nell’odierno quadro emergenziale, connesso al contesto epidemiologico da COVID-19 - spiegano le Fiamme Gialle senesi -, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena, sulla scia dei dettami dell’organo di vertice del Corpo e degli innumerevoli, accorati appelli delle varie autorità del Paese, sta attuando senza soluzione di continuità controlli in tutta la provincia finalizzati a prevenire qualsiasi comportamento che possa rivelarsi non conforme alle misure di contenimento del contagio. In tale scenario, peculiare attenzione è stata rivolta a tutti quei fenomeni di esercizio abusivo di attività e professioni, nonché ai luoghi della movida e, più in generale, di aggregazione giovanile.In coerenza alle linee di indirizzo per il corrente anno, le Fiamme Gialle senesi continueranno a porre al centro della propria missione istituzionale la tutela dell’economia legale a favore dei cittadini onesti e delle imprese che operano correttamente, nella consapevolezza che senza rispetto delle regole non ci potrà essere ripresa."