Canguro in ''vacanza'' in Valdichiana avvistato al lago del Calcione

Un canguro in Valdichiana. E' stato avvistato nella giornata di ieri, venerdì 28 agosto, nelle aree boschive nei pressi del lago del Calcione in Valdichiana, al confine tra le province di Siena ed Arezzo, un esemplare del marsupiale australiano, probabilmente scappato dalla persona che lo deteneva.



L'animale è stato visto da diverse persone e ripreso in un video amatoriale - dal quale è stata tratta l'immagine pubblicata - che lo vede mentre si sofferma lungo le rive del lago per poi allontanarsi verso il bosco in pochi balzi.



I Carabinieri stanno effettuando degli accertamenti per identificare la persona che aveva il possesso del marsupiale, la cui detenzione deve essere notificata alla Prefettura competente per territorio, mentre l’area interessata è stata subito oggetto di ricerca da parte dei Carabinieri Forestali di Siena.



"Eventuali avvistamenti - comunicano i militari dell'Arma dei Carabinieri - dovranno essere tempestivamente comunicati al numero di pronto intervento 112. La Centrale Operativa di Siena provvederà poi ad attivare il Gruppo Carabinieri Forestali di Siena."