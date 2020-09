Regionali 2020 - Due incontri della Lega a Chiusi e Monteroni d'Arbia

Sabato 5 settembre si terrà a Chiusi un incontro pubblico con la partecipazione del senatore della Lega e componente al Senato della Commissione Ambiente, Luca Brizziarelli. Tra i vari temi trattati, presso la sala conferenze di San Francesco alle 17.30, ci sarà modo di poter evidenziare le tematiche ambientali afferenti il territorio della provincia di Siena e illustrare le relative linee politiche.Sempre sabato a Monteroni d’Arbia la Lega organizzerà un incontro con i cittadini presso il ristorante La Val Serena (ore 20) per presentare i suoi candidati alle prossime elezioni regionali. L’evento è un’iniziativa della sezione Lega Crete Senesi.“Un’occasione importante per presentare il progetto e le proposte che abbiamo in mente per far sì che la Toscana e i toscani possano pensare ad un futuro migliore. Dalla sanità all’agricoltura, dall’imprenditoria all’ambiente”, il commento della senatrice della Lega e commissario del territorio Tiziana Nisini.“Siamo consapevoli che c’è molto da fare - continua Nisini - è importante raccogliere le proposte di chi vive in determinate zone e ha determinati problemi per trovare delle soluzioni concrete e specifiche”.Saranno presenti i candidati consiglieri regionali per la provincia di Siena: Riccardo Galligani, Rosanna zari, Luca Fantuzzi, Laura Almerico, Andrea Pinzuti e Katia Burzi.