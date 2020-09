AdF, intervento urgente sulla dorsale Vivo d’Orcia

Tecnici di AdF al lavoro domani, martedì 8 settembre, dalle 7 alle 18 località Marciano nel comune di San Quirico d‘Orcia e in località Leccino comune di Castiglione d'Orcia

Intervento di riparazione urgente sulla dorsale Vivo d’Orcia. Tecnici di AdF al lavoro domani, martedì 8 settembre, dalle 7 alle 18 in località Marciano nel comune di S. Quirico d‘Orcia e in località Leccino comune di Castiglione d'Orcia.Gli interventi determineranno una riduzione delle pressioni e delle portate, con possibile temporanea sospensione dell’erogazione di acqua, che interesserà i comuni di Castiglione d’Orcia, Pienza, San Quirico d’Orcia, Trequanda, la località Montisi e le zone rurali nel comune di Montalcino e le utenze rurali allacciate direttamente alla Dorsale del “Vivo” in tali comuni.Poiché la capacità di compenso dei serbatoi varia a seconda della loro capacità di stoccaggio della risorsa, il ripristino del flusso idrico – che, salvo imprevisti, si stima torni progressivamente regolare in tutto il territorio interessato intorno alle 20 - presenta generalmente uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati. Potranno inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo.Il personale di AdF monitorerà la capacità dei serbatoi durante tutta la durata dell’intervento. Si ricorda il numero verde 800.35.69.35 (telefonata gratuita), attivo h24 sia da fisso che da cellulare. Qualora si verificassero eventuali interruzioni superiori alle 24 ore verrà attivato il servizio di emergenza come previsto dalla Convenzione di Affidamento.Il presente intervento sulla dorsale Vivo d’Orcia era programmato per martedì 15 settembre, ma è stato reso urgente e quindi verrà effettuato necessariamente domani a causa del peggioramento improvviso di una delle due rotture.