Ristorante in Val di Chiana non paga il canone speciale Rai: sanzione della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Siena, con l’ausilio degli elementi di rischio raccolti anche grazie al contributo fornito dal protocollo d’intesa in essere tra il Corpo e la RAI, ha individuato una nota struttura operante nel campo della ristorazione della Val di Chiana che non aveva pagato il canone speciale Rai.A differenza della tassa ordinaria, che a partire dall’anno 2016 viene inserita nella bolletta della luce, il tributo per gli esercizi pubblici che detengono apparecchi televisivi è dovuto in relazione alla tipologia di attività esercitata ed è proporzionale alla categoria di appartenenza ed agli apparecchi detenuti, variando dagli oltre 6.000 euro dovuti da un albergo di lusso ai 200 euro per strutture ricettizie con un solo televisore."In coerenza alle linee di indirizzo per il corrente anno - spiegano i finanzieri senesei -, le Fiamme Gialle senesi continueranno a porre al centro della propria missione istituzionale la tutela dell’economia legale a favore dei cittadini onesti e delle imprese che operano correttamente, nella consapevolezza che senza rispetto delle regole non ci potrà essere ripresa."