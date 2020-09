Regionali 2020 - Agricoltura, innovazione, turismo termale: tour di Rosanna Zari (Lega) con Centinaio e Vescovi

Da mercoledì 16 a venerdì 18 settembre tre appuntamenti tra la Valdichiana e la Valdarbia



Un tour in provincia di Siena per parlare di agricoltura, innovazione e di turismo termale. Rosanna Zari, dottore agronomo e candidata in Consiglio regionale per la Lega sarà da mercoledì 16 settembre a venerdì 18 settembre tra la Valdichiana, la Valdarbia e Chianciano Terme per incontrare imprenditori agricoli, albergatori e il comparto termale.



Ad accompagnarla i senatori Gian Marco Centinaio, Manuel Vescovi, Luca Briziarelli e l’onorevole Alessandro Morelli. Il via mercoledì 16 settembre (ore 18 Antico Caffè Poliziano a Montepulciano) quando con i senatori Vescovi e Briziarelli incontrerà le aziende e gli imprenditori agricoli della Valdichiana. Giovedì 17 settembre, invece con Gian Marco Centinaio e Alessandro Morelli visita alle ore 16 all’azienda agricola Castelnuovo Tancredi a Buonconvento per incontrare gli imprenditori agricoli della Valdarbia. Ultimo appuntamento in programma a Chianciano Terme venerdì 18 settembre ore 10.30 (Parco dell’Acquasanta) con il turismo termale per il rilancio dell’economia. Rosanna Zari, Gian Marco Centinaio e Alessandro Morelli, incontreranno il settore delle terme, gli albergatori e il mondo della ricerca medico-scientifica visitando realtà di eccellenza.