Tiemme, servizi extraurbani: da lunedÃ¬ 21 settembre variazioni di orario linee S13, LS1, LS5LS9, L19

Da lunedì 21 settembre saranno introdotti alcune variazioni ai servizi extraurbani di Tiemme che interessano il territorio aretino e senese.- la corsa della linea S13 in partenza da Bettolle per Torrita delle ore 5.40 sarà anticipata alle ore 5.37;- la corsa della linea S13 in partenza da Torrita per Bettolle delle ore 5.50 sarà anticipata alle ore 5.47.la corsa della linea LS1 in partenza da Casalino per Monte S. Savino Stazione delle ore 6.32 sarà anticipata alle ore 6.27;- la corsa della linea LS1 in partenza da Verniana per Badia al Pino delle ore 6.53 sarà anticipata alle ore 6.50;- la corsa della linea LS1 in partenza da Badia al Pino per Verniana delle ore 15.00 sarà anticipata alle ore 14.50;- la corsa della linea LS5 in partenza da Bettolle per Arezzo delle ore 5.15 sarà anticipata alle ore 5.05;- la corsa della linea LS5 in partenza da Bettolle per Arezzo delle ore 6.00 sarà anticipata alle ore 5.57;- la corsa della linea LS5 in partenza da Arezzo per Cesa delle ore 6.46 sarà anticipata alle ore 6.41;- la corsa della linea LS5 in partenza da Bettolle per Foiano delle ore 6.35 sarà soppressa;- la corsa della linea LS9 cambierà percorso e partirà alle 13.28 da Marciano per Lucignano.Infine:- la corsa della linea L19 in partenza da Arezzo per San Zeno delle ore 16.55 sarà anticipata alle ore 16.50.