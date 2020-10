Halloween, ancora un sequestro di 4.000 articoli da parte della Guardia di Finanza di Siena

Rinvenuti in un negozio della Valdelsa articoli importati dalla Cina non conformi alle disposizioni di legge e rischiosi per la salute dei consumatori

Le Fiamme Gialle senesi, in prossimità delle festività di Halloween – dopo un’accurata attività info-investigativa finalizzata a prevenire la commercializzazione di prodotti dannosi per la salute – hanno individuato, presso un negozio della Valdelsa, circa 4.000 prodotti ludici tra maschere, giocattoli e stickers celebrativi dell’imminente ricorrenza, non conformi alla normativa a tutela dei consumatori.In particolare, i prodotti sono risultati privi delle indicazioni minime previste in materia, in quanto sprovvisti o recanti la marcatura CE non conforme.I finanzieri hanno pertanto proceduto a requisire tutti gli articoli irregolari, anche in ragione della scarsa qualità delle materie prime utilizzate e comunque non espressamente tracciabili, non potendo escludere che i prodotti rinvenuti potessero essere pericolosi e dannosi per la salute dei consumatori, soprattutto dei più piccoli.La merce è stata pertanto immediatamente sottoposta a sequestro amministrativo e nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale sono state comminate sanzioni amministrative pecuniarie particolarmente gravose.Ulteriori accertamenti esperiti sul materiale sequestrato saranno volti a risalire alla filiera commerciale.