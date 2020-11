''Lettere di Natale in Terra di Valdelsa'', premio di scrittura per restare insieme anche a distanza

“Proprio in questi momenti, segnati dalle disposizioni di blocco e distanziamento sociale, in cui diventa difficile il confronto e l’incontro diretto tra soggetti diversi, vogliamo che i cittadini della Valdelsa, possano condividere un’occasione per potersi confrontare assieme, sollecitando la loro sensibilità creativa, mediante lettere di riflessione natalizie". Queste le parole del presidente onorario del comitato "Terre di Valdelsa", Alessio Berni."Siano essi bambini delle scuole, piuttosto che soggetti più adulti - fa sapere il presidente Berni -, potranno partecipare a questo premio di scrittura denominato "Lettere di Natale in Terra di Valdelsa". Un concorso gratuito riservato a tutti i cittadini dei comuni della Valdelsa, che vedrà premiati i bambini e gli adulti con particolari riconoscimenti utili alle attività accademiche e formative e ricreative.Il concorso, già sperimentato l'anno scorso, consiste nel trascrivere la propria creatività di scrittura su una apposta scheda che può essere richiesta unitamente al regolamento all’indirizzo terradivaldelsa@gmail.com o tramite la pagina facebook del comitato all’indirizzo del numeroso gruppo “ SEI DI POGGIBONSI in TERRA DI VALDELSA ”.Gli elaborati dovranno essere consegnati via mail o alle segreterie degli istituti comprensivi della Valdelsa coinvolti, entro il 20 dicembre, mentre la giuria si riunirà il 4 gennaio. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 9 gennaio.”Il direttivo dell’associazione GdP composto da Roberto Paccciani, Edoardo Tistoni e Mauro Lotti, conclude precisando che “siamo certi che questa iniziativa porterà quel necessario entusiasmo, che in questo particolare momento che stiamo vivendo, risulta essere fondamentale per continuare ad esser fiduciosi, guardando e raccontando il futuro in maniera positiva. Ringraziamo l’Amministrazione comunale di Poggibonsi per aver concesso il patrocinio e tutti coloro che hanno creduto in questo progetto dandoci quella disponibilità necessaria a strutturare l’iniziativa.