Convocato il Consiglio dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese (Ucvs) in modalità telematica, di cui fanno parte i Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Pienza e Trequanda, per il giorno 30 dicembre alle ore 14.30 e in seconda convocazione il giorno 31 dicembre, sempre in modalità telematica, alle ore 14.30. La seduta sarà pubblica in diretta streaming sul canale You Tube dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese.All’ordine del giorno, tra gli altri argomenti, l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici (2021/2023); il piano delle razionalizzazioni delle società partecipate (2019); il DUP (Documento Unico di Programmazione (2021/2023), ovvero lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative, unitamente allo schema di Bilancio di Previsione (2021/2023).Inoltre, all’attenzione del Consiglio dell’Ucvs anche l’adesione da parte del Comune di Pienza alla gestione in forma associata di alcuni servizi: la gestione giuridica ed economica del personale; la gestione del servizio ICT Agenda Digitale (ovvero il servizio che si occupa della trasformazione digitale degli enti locali, attraverso la pianificazione strategica per l'innovazione tecnologica delle infrastrutture e dei servizi).La seduta del Consiglio dell’Ucvs si può seguire in diretta sul canale You Tube dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese a questo link: https://bit.ly/2WEMlSK