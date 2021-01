Cadono calcinacci in galleria: chiusa la Cassia tra Abbadia San Salvatore e Radicofani

Per interventi all’interno della galleria “Le Chiavi” il traffico è stato deviato sulla viabilità provinciale

La strada statale 2 "Via Cassia" è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza della galleria "Le Chiavi" (km 157,500), tra il bivio per Abbadia San Salvatore e il bivio per Radicofani in provincia di Siena.La chiusura si è resa necessaria per consentire attività di verifica e interventi di ripristino dopo che, nel pomeriggio di oggi, il personale Anas ha rilevato un distacco localizzato di calcinacci da uno dei camini di areazione presenti all'interno del tunnel. Il traffico è deviato sulla viabilità provinciale verso Radicofani (SP24 e SP478) con indicazioni sul posto.