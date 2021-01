Riaperta la Cassia tra il bivio per Abbadia e quello per Radicofani

Sono stati completati gli interventi di verifica e ripristino nella galleria "Le Chiavi", al km 157,500 della SS2 Cassia, tra il bivio per Abbadia San Salvatore e il bivio per Radicofani.Dalla serata di ieri la strada è tornata regolarmente percorribile. La chiusura si era resa necessaria per consentire attività di verifica e interventi di ripristino dopo che, alcuni giorni fa, il personale Anas aveva rilevato un distacco localizzato di calcinacci da uno dei camini di areazione presenti all’interno del tunnel. Il traffico era deviato sulla viabilità provinciale verso Radicofani (SP24 e SP478).