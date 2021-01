I vigili del fuoco del Comando di Siena - distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti attorno alle 6.40 di oggi, sabato 9 gennaio, per l'incendio di un furgone al km 406 dell'autostrada A1 in direzione sud tra l'area di servizio Montepulciano ovest e l'uscita Chiusi-Chianciano.La corsia di marcia è stata chiusa momentaneamente e il traffico è stato deviato sulla corsia di sorpasso. Non si segnalano persone coinvolte.