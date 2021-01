Interventi del Consorzio di Bonifica lungo il Farma

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud è impegnato in un intervento importante tra tutela del rischio idraulico e salvaguardia dell’ambiente lungo il torrente Farma. All’interno dell’area protetta “Alta Val di Merse”, sito della rete Natura 2000, sono in corso lavori di manutenzione ordinaria con il ripristino e la pulizia del letto del torrente, dopo le intense ondate di maltempo che hanno colpito tutta la provincia di Siena tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.Proprio per la valenza ambientale dell’area, l’intervento è stato valutato e poi autorizzato dalla Regione Toscana: l’obiettivo infatti non è soltanto di rendere più sicura la zona da un punto di vista idraulico, ma anche tutelare la biodiversità e le specie presenti in questo habitat.L’accumulo di materiale all’interno dell’alveo e il maltempo hanno prodotto un’importante erosione della sponda sinistra, che aumenta il rischio di esondazioni. Intorno ci sono numerosi terreni agricoli e Cb6 è intervenuto anche per tutelare le coltivazioni e le attività della zona. Per questo il Consorzio sta lavorando sui ciottoli e sulle vegetazione morta presenti in grande quantità nell’alveo e contestualmente si sta occupando della riprofilatura della sponda sinistra danneggiata dalle esondazioni.