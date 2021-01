Banconote false in provincia di Siena per oltre 4mila euro individuate dalla Gdf

Circolano banconote false in Valdichiana e Val d’Orcia, dove la Guardia di Finanza ha appena ultimato gli accertamenti che hanno portato all’individuazione, in maniera frazionata, di 4.210 euro, con un totale di 91 banconote false ritirate dalla circolazione negli ultimi mesi nell’ambito delle attività finalizzate a contrastare il fenomeno del falso nummario."La lotta alla criminalità economica e finanziaria in materia di circolazione dell’euro e degli altri mezzi di pagamento - spiegano le Fiamme Gialle senesei - rientra tra le prerogative affidate al Corpo per arginare l’immissione sul mercato di banconote e monete contraffatte, a tutela del corretto funzionamento del mercato dei capitali nonché a salvaguardia della fiducia che il pubblico ripone nell'utilizzo della valuta.Un comparto di specialità affidato al Corpo con il preminente compito di garantire la necessaria vigilanza del settore, affrontato trasversalmente nella duplice funzione di polizia economico-finanziaria e di polizia giudiziaria: lo scopo è quello di ricercare, prevenire e reprimere i reati definiti dal codice penale come "delitti contro la fede pubblica” e “falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori bollati”."Gli approfondimenti sono scaturiti dopo il ritiro delle banconote sospette di falsità per essere sottoposte all’analisi da parte della Banca d’Italia. Un significativo supporto agli accertamenti è stato infatti offerto dal Centro Nazionale Analisi della Banca d’Italia, che rimette periodicamente al Comando provinciale della Guardia di Finanza competente per territorio le banconote già riconosciute false e sulle quali vengono esperiti approfondimenti investigativi utili a rilevare sia i potenziali collegamenti con episodi criminosi che potrebbero aver interessato la provincia, che all’identificazione di specifiche costanti nelle banconote falsificate, così da ricostruire i lotti riconducibili ad un determinato contesto.Nello specifico è stato rilevato che i tagli maggiormente utilizzati sono stati quelli da 20 e 50 euro e, nel contempo, è stato osservato un incremento di banconote falsificate di “bassa qualità”, ovvero riproducenti in maniera poco accurata le caratteristiche di sicurezza delle banconote stesse."Il numero di banconote sottoposte ad approfondimento - aggiungono i finanzieri senesi - testimonia l’impegno del Corpo alla repressione delle condotte di falsificazione monetaria, a corollario di una generale salvaguardia del risparmio dei consumatori e del sistema finanziario, impegno che perdurerà nei mesi a venire in cui la carenza di liquidità a disposizione potrebbe favorire involontariamente il proliferare di condotte illecite."I commercianti che hanno ricevuto, in buona fede, le banconote false sono stati invitati a dotarsi dei sistemi di sicurezza idonei all’individuazione dei biglietti non genuini e contattare, all’occorrenza, le Forze dell’Ordine attraverso i numeri telefonici gratuiti di pubblica utilità, così da fornire il maggior numero di informazioni utili al rintraccio di coloro che volontariamente le hanno “spese”. Le Fiamme Gialle ricordano che qualora un cittadino dovesse avere dubbi sulla legittimità di una banconota in suo possesso, ricevuta anche in buona fede, non deve tentare di spenderla ma segnalare il fatto alle autorità competenti.