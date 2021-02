Terrecablate attiva la fibra a 1.000 Mb in Valdorcia

Banda ultraveloce in quattro paesi e nelle frazioni di Castelmuzio e Petroio

La superfibra arriva anche nei piccoli centri della provincia. Seguendo il piano nazionale della cablatura, Open fiber, nei mesi scorsi, ha effettuato i lavori per l'ampliamento della rete ai paesi di San Quirico, Buonconvento, San Casciano Bagni e Trequanda, completando l'intervento nelle frazioni di Castelmuzio e Petroio.Grazie alla posa dei cavi in fibra ottica, Terrecablate, partner tecnologico, potrà attivare tutti i servizi a banda ultralarga a 1000 Mb agli utenti che ne faranno richiesta. La navigazione risulterà più affidabile e veloce e consentirà ad aziende e privati di svolgere a distanza tutte le attività di lavoro e studio che, soprattutto nell'ultimo anno con l'emergenza covid, si sono rivelate necessarie.Sul sito di Terrecablate è possibile effettuare la verifica della copertura della propria utenza cliccando sull'apposita sezione ( https://www.terrecablate.it/copertura/ ) e inserendo i propri dati, specificando per intero l'indirizzo. La domanda di contratto potrà essere fatta on line oppure rivolgendosi agli operatori di Terrecablate chiamando lo 800078100.Nell'ottica del superamento del digital divide in provincia di Siena, altri interventi analoghi sono in cantiere, alcuni compiuti direttamente da Open fiber, secondo il piano ministeriale, altri individuati direttamente da Terrecablate per colmare il vuoto del servizio di digitalizzazione in aree di interesse economico e sociale, come è accaduto a Montalcino con l'intervento nella strada del Brunello per portare la fibra alle aziende vitivinicole.