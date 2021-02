Forza Italia Siena nomina i coordinatori di Montepulciano e Radicofani

Un nuovo corso azzurro a Radicofani e Montepulciano. Forza Italia riparte da Marco Puggioninu, nuovo coordinatore comunale di Radicofani, e da Paolo Contemori, nuovo coordinatore comunale di Montepulciano.



“Serviva uno progetto nuovo per rilanciare Radicofani e Montepulciano in previsione di tutti i prossimi appuntamenti”, queste le parole di Lorenzo Loré, coordinatore provinciale di Siena.



“Il nostro intento è rafforzare il radicamento di Forza Italia sul territorio e consolidare una rete in quelle zone che da sempre sono amministrate dal centro sinistra e hanno necessità di un potente rilancio. Gli azzurri saranno adesso il naturale punto di riferimento per i cittadini in cerca di una proposta seria, liberale e popolare, di buongoverno per Montepulciano e Radicofani. Sono sicuro che la passione e l’attaccamento al territorio di Paolo e di Marco saranno utili per raggiungere importanti obiettivi".