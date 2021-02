Adf, manutenzioni sulla dorsale Vivo d’Orcia

I lavori in programma martedì 9 febbraio dalle 8 alle 20

Manutenzioni sulla dorsale Vivo d’Orcia. I lavori di AdF sono in programma martedì 9 febbraio dalle 8 alle 20 e interesseranno le località di Le casa nel comune di Castiglione d’Orcia e Vitaleta nel comune di San Quirico d’Orcia.Gli interventi determineranno una riduzione delle pressioni e delle portate, con possibili temporanee sospensioni dell’erogazione di acqua, nei comuni di Castiglione d’Orcia, Pienza, San Quirico d’Orcia, Trequanda, in località Montisi e zone rurali nel comune di Montalcino e alle utenze rurali allacciate direttamente alla dorsale del “Vivo” in tali comuni.Poiché la capacità di compenso dei serbatoi varia a seconda della loro capacità di stoccaggio della risorsa, il ripristino del flusso idrico - che si stima torni regolare in tutto il territorio interessato intorno alle 20 - presenta generalmente uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati. Potranno inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo.Qualora l'interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.