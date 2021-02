Valdichiana: neve nei comuni del territorio - FOTO

Scuole chiuse nei comuni più colpiti, mezzi spargisale al lavoro su tutti i tratti stradali. Viabilità sotto controllo



I dieci Comuni dell’Unione Valdichiana Senese (Cetona, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda), allertati già da ieri sera per la situazione metereologica avversa, sono tutti impegnati con uomini e mezzi per rendere la viabilità percorribile. Alcuni Sindaci hanno predisposto ordinanze di chiusura delle scuole a causa della nevicata avvenuta questa notte, con conseguenti disagi causati alla circolazione, per la tutelare l'incolumità di tutte le persone che frequentano le scuole presenti nei comuni (Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Trequanda. A Sarteano il sabato i giovani delle scuole elementari non frequentano e quelli delle scuole medie sono in DAD).



Il presidente dell’Unione dei Comuni, Roberto Machetti (anche sindaco di Trequanda) ringrazia il pronto intervento sulle strade provinciali effettuato dei mezzi della Provincia di Siena e ci informa che Trequanda continua a nevicare. In comuni come Sinalunga, il sindaco Edo Zacchei ci ha comunicato che nella cittadina già da ieri sera sono stati attivati i mezzi spargisale e attualmente tutte le strade sono percorribili. Il personale comunale addetto all’emergenza neve sta lavorando nella zona alta di Sinalunga.



A San Casciano dei Bagni il sindaco, Agnese Carletti, informa che al momento sta ancora nevicando in varie zone del territorio. In tutta la zona continua a persistere il vento forte. A Chianciano Terme, l’assessore all’Ambiente, Damiano Rocchi, comunica che oggi non verrà effettuato il ritiro della raccolta organica dei rifiuti e della carta (utenze non domestiche) per l’impossibilità di far girare i mezzi. Il servizio sarà effettuato lunedì prossimo. Il sindaco di Cetona, Roberto Cottini, informa che la situazione della viabilità nel territorio è sotto controllo ed i mezzi stanno lavorando ed ha afferma: “Dopo la preoccupazione possiamo beneficiare ora di una grande bellezza”.



La Regione Toscana ieri pomeriggio aveva rivisto la previsione per la giornata odierna emettendo bollettino di criticità arancione per rischio neve. L’allerta meteo diramato segnalava anche rischio e vento per tutta la giornata di (oggi) sabato 13 febbraio fino a mezzanotte.



Si ricorda che è attivo il Centro Intercomunale di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Valdichiana senese ed i cittadini possono contattare il servizio per eventuali segnalazioni in merito a situazioni di criticità in atto. Questi i numeri da contattare, attivi 24 ore su 24: numero verde; 800 913648; reperibilità: 3204345803.