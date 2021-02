Valdelsa, la Guardia di Finanza sequestra dispositivi medici non conformi alle direttive comunitarie

Sequestrate presso un mercato anche decine di capi di abbigliamento contraffatti

Una pattuglia della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Siena, ha rinvenuto all’interno di un esercizio commerciale della Valdelsa dispositivi medici (termometri a infrarossi, saturimetri, sfigmomanometri, misuratori di pressione sanguigna, ecc...) non conformi alle direttive comunitarie. I militari hanno proceduto al loro sequestro amministrativo segnalando il rappresentante legale della società alla Prefettura per la definizione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste.Sempre in Valdelsa, presso un mercato rionale, a seguito della segnalazione di alcuni cittadini relativa alla presenza di una bancarella sulla quale era esposto materiale verosimilmente contraffatto (decine di capi di abbigliamento riproducenti il marchio di note griffe di moda), i militari delle Fiamme Gialle intervenuti hanno appurato la veridicità della segnalazione procedendo al sequestro amministrativo di quanto illecitamente posto in vendita.