Lavori sulla Cassia in Val d'Orcia, modifiche ai percorsi e orari dei bus

Le variazioni si rendono necessarie da martedì 23 febbraio

Da oggi, martedì 23 febbraio e fino al termine dei lavori sarà chiusa al transito la SR 2 Cassia, dal km 177+300 al km 178+800 circa, da Bivio Poggio Istriano a Bivio Castiglione d’Orcia. Di conseguenza alcune linee extraurbane di Tiemme subiranno delle temporanee modifiche di percorso e orari.Da Gallina i bus effettueranno inversione di marcia e percorreranno la SP 40 “Amiata-Chianciano” e sulla SP 53 “di Val d’Orcia”. I bus, arrivati sulla SR 2 Cassia devieranno per Bagno Vignoni dove effettueranno inversione per poi riprendere il normale itinerario.Queste le linee interessate:- la corsa 55A delle ore 5.46 da Piancastagnaio ad Abbadia S.S. anticipa la partenza alle ore 5.36 da Piancastagnaio;- la corsa 54A delle ore 5.55 da Abbadia S.S.-Torrenieri- Siena anticipa la partenza alle ore 5.45 da Abbadia S.S.;- la corsa 54A delle ore 8.10 da Abbadia S.S.-Torrenieri-Siena non transita da Bagno Vignoni;- la corsa 52A delle ore 8.20 da Campiglia a S.Quirico transita da Bagno Vignoni ed effettua coincidenza a S. Quirico con la corsa diretta a Siena.Da Bagno Vignoni effettuano inversione e percorrono la SP 53 di Val d’Orcia e la SP 40 Amiata-Chianciano. Arrivati sulla SR 2 Cassia deviano per Gallina, dove effettuano inversione di marcia e riprendendo il normale itinerario.Queste le linee interessate:- la corsa 53A delle ore 6.05 da Arcidosso-Chianciano-Montepulciano non transita da Gallina ed effettua coincidenza a Traversa Amiata con la corsa proveniente da Abbadia S.S.; l- a corsa 53A delle ore 6.50 da Abbadia al bivio Traversa Amiata effettua deviazione per Gallina, dove effettua inversione di marcia e prosegue per Traversa Amiata (coincidenza con bus da Arcidosso) e prosegue per normale itinerario.Durante il periodo dei lavori, saranno temporaneamente soppresse le fermate 0C583 - 0C584 Consorzio Agrario. Rimangono attive le fermate sulla SR 2 Cassia OC585 e OC586 bivio Poderina solo per/da Castiglione d’Orcia.Per ulteriori informazioni e dettagli, la clientela può consultare il sito www.tiemmespa.it , scaricare la App gratuita Tiemme Mobile 2.0 per informazioni a portata di smartphone o rivolgersi ai servizi telefonici di Info Mobilità, chiamando da rete fissa l'800-922984 oppure da cellulare l'199-168182.