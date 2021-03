''La Donna al centro'', Unione Comuni Valdichiana Senese per la Giornata internazionale della donna

Abbattere gli stereotipi e la discriminazione: temi centrali delle iniziative

La Giornata internazionale dei diritti della donna - comunemente chiamata “Festa della donna”, ricorre l'8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in molte parti del mondo. Il Centro Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese da diversi anni organizza per l’occasione una serie di appuntamenti che non si svolgono esclusivamente l’8 marzo ma che coinvolgono le Istituzioni e varie Associazioni del territorio per l’intero mese. Tutte le iniziative saranno condivise sui canali istituzionali e social dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese e dei dieci Comuni che ne fanno parte: Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Pienza e Trequanda.E se quest’anno il Parlamento europeo, in occasione della Giornata internazionale della donna di celebra il ruolo cruciale delle donne durante la crisi COVID-19, ruolo centrale svolto da tutte le donne anche nelle nostre strutture sanitarie, nelle nostre istituzioni e nelle nostre famiglie, il Centro Pari Opportunità dell’Unione Valdichiana Senese quest’anno pone l’attenzione su tematiche cruciali quali la necessità di lavorare per abbattere gli stereotipi di bellezza femminile e la discriminazioni nei confronti delle donne in ogni campo, che talvolta degenerano in violenza. Una analisi che muove anche dal ripercorrere le conquiste femminili per raggiungere la parità dei diritti tra uomo e donna nella società civile.“Oggi più che mai il tema dei diritti delle donne richiede nuove attenzioni e visibilità, perché sono ancora troppe le discriminazioni e le violenze di cui sono oggetto, in molte parti del mondo e occorre evocare, specialmente in questo giorno dedicato ad una ‘Festa della donna’ che le donne vanno amate e rispettate, siano madri, sorelle, figlie, mogli, compagne, amiche, ma non solo: occorre fare di più e le istituzioni sono sensibili a tutte le tematiche che si propongono di lavorare per l’eliminazione delle differenze di genere in campo sanitario e della salute, della partecipazione e opportunità economiche, dell'istruzione e della partecipazione politica", afferma Roberto Machetti, presidente dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese."Nonostante la complessità del momento che tutti stiamo vivendo anche quest’anno il Centro Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, con tutte le consigliere delegate, è riuscito a mettere a punto in occasione della Giornata internazionale della donna un ricco cartellone che vede una serie di appuntamenti durante tutto il mese di marzo 2021 che pone come centrale le questioni di genere. Un cartellone con iniziative ed appuntamenti di grande rilievo che si pone come obiettivo primario quello di sensibilizzare la società civile sulle varie problematiche riguardante le donne nel contemporaneo - afferma Orietta Parretti, presidente del Centro Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese -. È molto importante continuare a dare segnali di grande attenzione e con i molti appuntamenti in streaming, nonostante il momento di pandemia, che ci vuole tutti distanziati e lontani, continuare a sviluppare il dibattito ed il confronto. Desidero ringraziare tutte le delegate per l'impegno costante e la puntuale ed instancabile dedizione a queste problematiche che riguardano l’intera collettività; in particolare, ringrazio anche il sindaco di Sarteano, Francesco Landi, che ci supporta sotto il profilo comunicativo”.Il cartellone prevede, oltre alla presentazione di libri e letture specifiche, iniziative che mettono in risalto l’impegno al femminile, l’installazione di altre panchine rosse per contrastare la violenza, specifici appuntamenti a tema come la diretta streaming concentrata sul tema del contrasto agli stereotipi di bellezza femminile, un convegno webinar sul tema “Donne e lavoro”.#8marzo#ladonnaalcentro#giornatainternazionaledelladonna2021#CentroPariOpportunità@UCVSnews@OriettaParretti@RobertoMachetti@FrancescoLandi#UCVS#UnioneComuniValdichianaSenese#Cetona#ChiancianoTerme#Chiusi#Montepulciano#SanCascianodeiBagni#Sarteano#Sinalunga#TorritadiSiena#Pienza#Trequanda