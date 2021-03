Anas, lavori sulla Siena-Firenze e sulla Siena-Bettolle

I lavori a Monteriggioni ed a Taverne d'Arbia

Anas comunica che sul raccordo autostradale Siena-Firenze, da lunedì 15 a venerdì 19 marzo saranno eseguiti gli interventi per l’installazione di un pannello a messaggio variabile in corrispondenza dello svincolo di Monteriggioni, in provincia di Siena.Il transito sarà sempre consentito a doppio senso sulla carreggiata libera mentre lo svincolo di Monteriggioni sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Firenze.Sulla strada statale 715 “Siena-Bettolle” invece a partire da domenica 14 marzo saranno eseguiti alcuni interventi di ripristino della pavimentazione in corrispondenza dello svincolo di Taverne d’Arbia (dal km 4,200 al km 6), a Siena.Il transito sarà sempre consentito a doppio senso sulla carreggiata opposta mentre lo svincolo di Taverne d’Arbia sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Bettolle. Il completamento è previsto entro venerdì 26 marzo.