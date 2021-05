Ftsa, pubblicato bando edilizia residenziale pubblica per i comuni dell'Alta Valdelsa

Le domande possono essere presentate fino alle ore 12 del 14 luglio

A partire da sabato 15 maggio e fino a mercoledì 14 luglio sarà possibile presentare la richiesta per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nei comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Radiconoli e San Gimignano.“La gestione del bando ERP da parte della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa – sottolinea Alessandro Donati, presidente della FTSA – segna uno spartiacque importante per i comuni valdelsani che grazie al nuovo strumento potranno affrontare in modo sinergico ed efficace la questione dell’emergenza abitativa, molto sentita in tutto il nostro territorio.”Potranno partecipare al bando, attraverso la presentazione di specifica domanda, i cittadini che abbiano la residenza o svolgano attività lavorativa stabile nei comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Radicondoli e San Gimignano.I moduli di domanda potranno essere reperiti sul sito www.ftsa.it nella sezione ALTRI SERVIZI - ERP, oppure presso i punti di consegna delle domande distribuiti nei comuni ed elencati nella medesima sezione.La domanda relativa al presente bando di concorso, compilata in ogni sua parte, debitamente sottoscritta, contenente la copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente, deve essere corredata di tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l’esatto indirizzo al quale trasmettere eventuali comunicazioni relative al bando, compreso il recapito telefonico.Le domande potranno pervenire alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa in tre modalità: tramite PEC al seguente indirizzo: ftsa@pec.it. con allegato un documento di riconoscimento, oppure in caso di sottoscrizione in formato elettronico (firma digitale); tramite raccomandata A/R a FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA, Via Piave 40, 53036 Poggibonsi; infine sarà possibile la consegna a mano presso i punti di consegna segnalati sul sito www.ftsa.it nella sezione ALTRI SERVIZI - ERP.Per poter accedere alla graduatoria sono necessari alcuni requisiti soggettivi ed economici, ed in particolare: il possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 16.500 euro; l’assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare situato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km dal comune della provincia più vicino; valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000 euro, non avere barche a motore o vela nè auto immatricolate negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV).Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare esclusivamente il numero 333 4901254, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 ed il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17, oppure inviare un’email all’indirizzo servizi@ftsa.it. Con le stesse modalità sarà possibile concordare appuntamenti per assistenza telefonica per la compilazione della domanda.