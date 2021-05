A.L.L.Inclusive.V.E. 2, inclusione sociale e accompagnamento al lavoro per 19 persone

Al via la seconda edizione del progetto valdelsano rivolto a persone con disabilità

Ha preso ufficialmente il via nei giorni scorsi, con la sottoscrizione della convenzione con la Regione Toscana, la seconda edizione del progetto A.L.L.Inclusive.V.E. Accompagnamento AL Lavoro e Inclusione sociale in Val d’Elsa. Il progetto, figlio di una nuova co-progettazione tra i sette soggetti che hanno risposto all’avviso di interesse pubblicato dalla Società della Salute della Valdelsa, ha ottenuto un finanziamento del Fondo Sociale Europeo.Soggetto capofila sarà ancora una volta la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, in qualità di ente che dal 2006 gestisce per conto dei Comuni della Valdelsa i Servizi Sociali del territorio. I partner del progetto sono sei: la Società della Salute, il Consorzio di Cooperative Sociali Archè, Minerva-sintesi, Coob, le agenzie formative Eurobic e Pluriversum.Obiettivo di A.L.L.Inclusive.V.E. è favorire e sostenere l’inclusione sociale e il passaggio dalla scuola all’occupazione di 19 persone con disabilità, garantendo l’uguaglianza di genere, le pari opportunità e la non discriminazione.“L’esperienza della prima edizione - sottolinea Valentina Feti direttore area progettazione della FTSA - ci ha dimostrato non solo che la disabilità non impedisce di studiare e contribuire ad un sistema economico e produttivo, ma anche che la nostra comunità e il suo tessuto imprenditoriale, accogliente ed inclusivo, interpreta questi progetti con grande lungimiranza”.La seconda edizione di A.L.L.Inclusive.V.E. si aprirà con la valutazione della possibilità di inserimento nei percorsi di accompagnamento al lavoro dei partecipanti selezionati e proseguirà con l’orientamento sulle competenze potenziali ed espresse, la progettazione personalizzata da parte di un team multidisciplinare e con un vero e proprio matching domanda/offerta per ciascun singolo partecipante. Non mancheranno laboratori sperimentali e di osservazione con coaching. Per i soggetti inseriti sono previste borse lavoro.