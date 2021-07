Bando bonus idrico per i Comuni di Colle di Val d’Elsa, Radicondoli e San Gimignano

Rimborsi economici della tariffa del servizio idrico anno 2021

A partire dal 9 luglio e fino alle 12 del 27 luglio, i residenti nei comuni di Colle di Val d'Elsa, San Gimignano e Radicondoli possono presentare domanda per chiedere l'assegnazione di rimborsi economici della tariffa del servizio idrico esclusivamente per l'abitazione di residenza.I rimborsi saranno erogati agli aventi diritto, in ordine di graduatoria, come stabilito dall’art. 7 comma 3 del Regolamento Regionale AIT per l’attuazione del bonus sociale idrico integrativo, approvato con Deliberazione AIT n. 13/2019.La domanda del bonus idrico può essere presenta dai cittadini che oltre alla residenza in uno di questi Comuni: Colle di Val D’Elsa, Radicondoli o San Gimignano, hanno anche:- la titolarità di fornitura domestica residenziale individuale coincidente con l’indirizzo di fornitura del contratto medesimo, o di un componente il nucleo familiare;- la titolarità di fornitura domestica residenziale individuale in utenze aggregate (es. condominiali) presso l’indirizzo, nel caso di utenze aggregate o condominiali, essere residenti presso il corrispondente indirizzo di fornitura;- Il possesso di un Indicatore della situazione Economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a: €. 10.000.00;- Il possesso di un Indicatore della situazione Economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore € 20.000,00 in presenza di una o più delle seguenti condizioni:a) presenza nel nucleo di persona con invalidità e/o handicap certificati (per le categorie incluse si fa riferimento alla tabella allegato 3 DPCM 159/2013);b) nucleo familiare composto esclusivamente da ultrasessantacinquenni;c) nucleo familiare con 3 o più figli a carico;d) nucleo familiare composto esclusivamente da soggetti con età inferiore ai 35.Per presentare la domanda è possibile scaricare la modulistica dal sito https://www.ftsa.it/it/altri-servizi/bonus-idrico/ e procedere all’invio della documentazione debitamente compilata all’indirizzo di posta elettronica: servizi@ftsa.it. In alternativa è possibile reperire i moduli e consegnare la domanda anche presso:• Ufficio Territoriale di Colle di Val d’Elsa, al 1° piano del Centro Socio-Sanitario di Campolungo il martedì ed il giovedì dalle ore 15 alle ore 17;• Presso lo Sportello Immigrati Coop. Sociale Santa Caterina Via del Castello, 47 a Colle Val d’Elsa, il lunedì ed il mercoledì dalle ore 15 alle ore 17;• Presso gli Uffici della FTSA in Via Piave, 40 a Poggibonsi, previo appuntamento al numero 333 4901254• Presso Il Bagolaro in Via Folgore a San Gimignano, il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18;• Presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Radicondoli il lunedì e il mercoledì dalle ore 15 alle ore 17 previo appuntamento al numero 0577 790910.A partire da lunedì 12 luglio e fino al 27 luglio alle ore 12.00, sarà attiva l’assistenza telefonica per l’aiuto alla compilazione della domanda al seguente numero: 333 4901254.